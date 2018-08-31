تعرف على حكام مباريات الجمعة بالدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الأطقم المكلفة لإدارة المباريات التي ستقام غداً الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

ويدير محمد الصباحي مباراة بتروجت أمام حرس الحدود، ويعاونه هشام طلب وصالح محمد، وحسن محمود حكم رابع، وكل من سيد عبد الله وجلال أحمد حكمًا خامسًا.

فيما يدير أحمد الغندور مباراة نجوم أف سي أمام الإسماعيلي ، ويعاونه مصطفى عطية وممدوح مصطفى، وهاني أمين حكم رابعً، وكل من محمد يوسف وأحمد عبد الله حكمًا خامسًا

ويدير محمود ناجي مباراة الجونة أمام الداخلية، و يعاونه تحسين أبوالسادات ومحمد فاروق، وعلي الكيكي حكم رابع، وكل من عمرو رمضان وأحمد جمال حكمًا خامسًا.

بينما يدير محمد عادل مباراة طلائع الجيش أمام المقاولون العرب ، ويعاونه أحمد حسام طه وأحمد عطية، وإبراهيم رمضان حكم رابع، وكل من أحمد حمدي ومحمد صابر حكمًا خامسًا.