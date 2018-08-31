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المغنية الأمريكية لانا ديل راي تلغي مشاركتها في مهرجان إسرائيلي

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 11:03 م | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 11:03 م

ألغت المغنية الأمريكية لانا ديل راي ظهورها في مهرجان إسرائيلي اليوم الجمعة بعد ضغوط من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات وهى مجموعة للضغط معروفة باسم "بي دي إس".

كما تم بالفعل سحب العديد من الفعاليات الأخرى من مهرجان ميتيور في شمال إسرائيل بعد ضغوط من المجموعة المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت ديل راي على موقع تويتر: "من المهم بالنسبة لي أن أغني في كل من فلسطين وإسرائيل وأن أتعامل مع جميع المعجبين على قدم المساواة"، عندما أعلنت تأجيل ظهورها إلى أن تتمكن من تحديد موعد حفل موسيقي في فلسطين أيضا.

وقال منظمو المهرجان إن المهرجان ليس سياسيا، وإنهم "يؤمنون بعمق بقدرة الموسيقى على تجاوز الانقسامات الإنسانية وعلاجها".

وتتهم إسرائيل حركة "بي دي إس" بأنها معادية للسامية بالاشارة إلى الدولة التي غالبية سكانها من اليهود.


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