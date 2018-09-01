مرتضى منصور يكشف عن ميزانية الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ميزانية النادي في الوقت الحالي مشددا على أن بها ما يزيد عن ٢٦٨ مليون جنيه .

وأكد منصور في حديثه لأعضاء النادي على هامش الجمعية العمومية والتي تم نشرها عبر الموقع الرسمي للنادي أنه استلم النادي في إبريل ٢٠١٤ والخزينة وقتها بها ٦٠٠ جنيه ، والموظفين لم يكونوا قد حصلوا على رواتبهم منذ ١٨ شهر.

وأضاف: "على جثتي حتى لو رفعوا عني الحصانة، لن أتراجع عن حماية أموال النادي ضد ممدوح عباس الذي يريد الحجز على أرصدة النادي".

وأكد رئيس نادي الزمالك ، لأعضاء الجمعية العمومية أنه مستعد للرحيل عن القلعة البيضاء، لو كان هذا هو مطلبهم.(طالع التفاصيل)

وأعرب مرتضى عن خشيته من أن يصبح النادي مثل العراق ويحصل كل من الفاسدين على قطعة منه.(طالع التفاصيل)

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لنادى الزمالك أعلنت عن العدد النهائى للحضور بعد تسجيل الأعضاء أسمائهم بالكشوف على مدار يومى الخميس و الجمعة وجاء العدد 19988 عضوا .

وأعلن نادى الزمالك اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية والغير عادية منذ اليوم الأول الذى شهد حضور ١٠٤٣٢ عضوا حيث تقضى اللائحة على ضرورة حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بينما تستلزم الجمعية الغير عادية حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانونى وهو ما حدث بالفعل منذ اليوم الأول.(طالع التفاصيل)