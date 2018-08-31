«المصري للشؤون الخارجية»: العلاقات التجارية مع السودان أقل من المأمول

قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات التجارية بين مصر والسودان جيدة وتتنامى، لكنها أقل من المأمول، بسبب ضعف البنية التحتية.



وأضاف «الشاذلي»، خلال لقائه ببرنامج «العرب في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الخميس، أن مصر تستورد لحومًا من السودان وتنقلها إلى الداخل بالطائرات، معقبًا بأن ذلك غير مجدي اقتصاديًا.



وأشار إلى ضرورة إنشاء خط بحري يربط بين البلدين، ويتم تزويده بسفن ثلاجة أو سفن مُعدة لنقل المواشي الحية، موضحًا أنه لابد من العمل على تحويل عملية النقل أكثر اقتصادية.



وتابع: «إنه من غير المعقول أن نستورد لحومًا من أستراليا والأرجنتين والبرازيل بكميات أكبر مما نحصل عليها من السودان الذي به 150 مليون رأس ماشية، تستورد منها مصر كميات غير كافية وتشحنها بأسلوب غير اقتصادي، ما يزيد من تكلفتها».



