عمرو الشناوى: قطاع الأخبار يرحِّب بعودة الطيور المهاجرة من ماسبيرو

قال عمرو الشناوى رئيس قطاع الاخبار إن باب عودة الطيور المهاجرة لماسبيرو مفتوح طول الوقت، وإن قطاع الاخبار يرحب بعودة الكوادر التى خرجت للعمل بالقنوات العربية والخاصة.

وأضاف بأنه تم اعتماد اوراق عودة قارئ النشرة حسانى بشير، ومقدم البرامج توفيق عكاشة، والذين سيقومون بممارسة عملهم فى التليفزيون المصرى.

واوضح الشناوى ان تقديم توفيق عكاشة لبرنامج على شاشة التليفزيون امر وارد، وذلك بحكم توصيفه الوظيفى، والذى يصنفه كمقدم برامج، ولكن استبعد رئيس قطاع الاخبار ان يكون برنامج عكاشة شبيها بتلك البرامج التى يقدمها مذيعو التوك شو فى القنوات الخاصة، موضحا بأن برامج القطاع لها طبيعة خاصة، فى المقام الأول برامج اخبارية.

فيما اعرب عن امله فى ان تتاح الفرصة امام قطاع الاخبار ليعود لتقديم برامج حوارية وتوك شو كما كان فى السابق.

وكان توفيق عكاشة قد أعلن فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه «مانشيت» عن عودته لبيته الأول والأساسى، وانه فى الأصل موظف حكومى ويعود لممارسة عمله، وألمح إلى أنه ليس لديه موانع فى أن يقدم أى نوع من البرامج سواء اجتماعية أو سياسية.

كذلك كشف حسانى بشير عن عودته للتليفزيون المصرى مجددًا، بعد فترة غياب عن المبنى بلغت 12 عامًا، وقال إنه قطع إجازته وتسلّم عمله بالفعل.

وأوضح بشير أن المسمى الوظيفى له «قارئ نشرات ومقدم برامج»، لافتًا إلى أن ظهوره الأول على الشاشة مع بداية الدورة البرامجية الجديدة من خلال برنامج لم يتحدد بعد اسمه بعد.