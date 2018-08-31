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النائب أحمد السجيني: حركة المحافظين هي الأكبر في التاريخ

النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 4:04 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 4:04 ص
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إن حركة المحافظين التي أُعلن عنها الخميس، تعتبر الأكبر في التاريخ بالنسبة لحركات المحافظين، متوجهًا بالشكر والتحية للمحافظين الذين انتهت ولايتهم.

وأضاف «السجيني»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن هناك حوالي 6 محافظين، كان يفضل ألا يخرجوا من العمل العام، متابعًا: «أتوقع هيكون ليهم أدوار في المرحلة القادمة».

وأوضح أن الإبقاء على بعض المحافظين في أماكنهم خلال الحركة، يضع على عاتقهم مسؤولية مضاعفة، مستطردًا أن المرحلة المقبلة ستكون أثقل بكثير مما مضى.

وذكر أن معظم المحافظين الذين استمروا هم في محافظات حدودية، مثل الوادي الجديد التي تمثل حوالي 44% من مساحة مصر، بالإضافة إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مضيفًا: «اللي قاعد ممكن يكون عنده ملفات محتاج يخلصها».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، تأدية 27 محافظًا و18 نائب محافظ، اليمين الدستورية، لبدء تولي مناصبهم الجديدة.

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