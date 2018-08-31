استعادة الضغط الجوي بمحطة الفضاء الدولية بعد تعرضها للاصطدام بنيزك

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قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" اليوم الجمعة، إنه تم استعادة الضغط الجوي على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد تعرضها على ما يبدو للارتطام بنيزك.

وأضافت "روسكوزموس" في بيان لها، إن ضغط الهواء أصبح "ضمن المعايير المحددة.. لا شيء يهدد سلامة أو صحة طاقم المحطة".

وقال ديمتري روجوزين رئيس "روسكوزموس" في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إنه يعتقد أن شرخا صغيرا في الجانب الروسي من المحطة الفضائية سببه "نيزك صغير".

وقالت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، في بيان إن رائد الفضاء الروسي سيرجي بروكوبيف قام بالإصلاح الفوري باستخدام مادة مانعة للتسرب وشريط لاصق لتغطية الثقب.