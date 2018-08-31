عضو «شباب الأحزاب»: الإقبال على منتدى شباب العالم دليل على نجاح النسخة السابقة

قال إبراهيم الشهابي، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، إن الإقبال الكبير على التسجيل في منتدى الشباب العالمي الثاني في شرم الشيخ، يدل على نجاح المؤتمر الأول في إحداث تأثير على المستوى الدولي.

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن الإقبال الكبير يعكس نجاح النموذج المصري الحالي على المستوى المحلي والدولي ووصول رسالته للعالم وللانفتاح الكبير بين الشباب المصري والإفريقي وغيرهم، متابعًا: «العالم ينظر للشباب في مصر على أنه صاحب تجربة في مواجهة الفوضى، بينما هناك شباب في مناطق أخرى في معسكرات اللاجئين أو معسكرات العنف في بلدانهم».

وأوضح أن المشاركة في المؤتمر المقبل ستكون أكبر من نظيرتها في المؤتمر السابق، والتي وصلت إلى 3 آلاف مدعو، نتيجة الإقبال الكبير على التسجيل في المؤتمر المقبل، مضيفًا أن جزء كبير من فعاليات المؤتمر سترتبط بما أُعلن في نهاية المؤتمر السابق عن تشكيل المنتدى الدولي للشباب، واستمرار نموذج محاكاة الأمم المتحدة وإعادة الإعمار في المناطق التي شهدت دمارًا بسبب الإرهاب ومستقبل النظام الاقتصادي العالمي وتكنولوجيا المعلومات والإدمان.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم، قد أعلنت عن تلقيها 35 ألف طلب للمشاركة من شباب ينتمون لـ156 دولة حول العالم، وذلك بعد مرور 10 أيام فقط من إطلاق موقع التسجيل الرسمي للمشاركة.

ومن المقرر انعقاده المؤتمر فى الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر القادم، فى مدينة شرم الشيخ.