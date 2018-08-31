أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك ، بأنه شرف له الجلوس فى منزله عندما يشعر بعدم قدرته على حماية القلعة البيضاء من المؤامرات والحروب التى يتعرض لها من المتآمرين وذلك على حد قوله.

وأشار مرتضى منصور في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه ، بأن الزمالك أصبح له درع وسيف قوى أمام من يحاول التقليل من الزمالك أو الاعتداء عليه ، وانه لن يصمت أمام أى محاولات لتدمير الكيان الأبيض.

وأكمل مرتضي منصور حديثه لأعضاء النادي : " قمت بتوجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي من قبل في يومي 10 و 11 مايو على يومين ولم تعترض اللجنة الأوليمبية وقتها كما أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة خاطبت الزمالك بشأن الجمعية العمومية الحالية لأنها المنوطة بالإشراف على الجمعيات العمومية وليس للجنة الأولمبية أي دور وهذا دليل على صحة قرارتنا بشأن عمومية الزمالك الحالية

وتابع رئيس الزمالك حديثه لأعضاء النادي أنه سيقف أمام أي شخص يتخيل نفسه أكبر من الزمالك أو يحصل على رشاوي ويدبر المؤامرات ضد النادي مشددا على أن اللجنة الأوليمبية لم ترسل أي خطابات للزمالك تفيد بأن العمومية باطلة وأن نشر البيانات بوسائل الإعلام هو محاولة لإرضاء بعض المتأمرين ضد النادي والذين لجأوا للجنة الأوليمبية

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لنادى الزمالك أعلنت عن العدد النهائى للحضور بعد تسجيل الأعضاء أسمائهم بالكشوف على مدار يومى الخميس و الجمعة وجاء العدد 19988 عضوا .

وأعلن نادى الزمالك اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية والغير عادية منذ اليوم الأول الذى شهد حضور ١٠٤٣٢ عضوا حيث تقضى اللائحة على ضرورة حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بينما تستلزم الجمعية الغير عادية حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانونى وهو ما حدث بالفعل منذ اليوم الأول .(طالع التفاصيل)