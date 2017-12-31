قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدرسة شمال غرب رام الله وأخرى في بيت لحم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مداخل قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله، وداهمت منازل وفتشتها وأخرجت الطلبة من المدارس بالقوة.

وأفاد منسق لجنة الدفاع عن الأراضي صافي التميمي، بأن عربات عسكرية وجرافة ومصفحتين اقتحمت القرية فجرا، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة، موضحا أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها، كما اعتلت أسطح منزلي إمام المسجد فضل عبدالحميد، وعاصف احسين دياب، ومقر مجلس البلدة.

وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت المدارس، أثناء تقديم الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعملت على إخراجهم بالقوة، مرجحا أن الوضع مهيأ للتصعيد، خاصة بعد اقتحام مماثل يوم أمس، أعقبه مواجهات، وإصابة العشرات بحالات اختناق.

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مدرسة ذكور الخضر الثانوية، وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت حرم المدرسة أثناء تقديم الطلبة امتحان نهاية الفصل، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، ما أثار حالة من الهلع والخوف.

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال باغتوا الطلبة أثناء خروجهم من مدارس الخضر، بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علي عويس، 40 عاما، من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بعد التنكيل به وإغلاق مدخل القرية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أجبرت عويس، وهو سائق مركبة عمومية، على إغلاق الشارع بمركبته، قبل أن تقع مشادة كلامية بينه وبين جنود الاحتلال الذين قاموا باعتقاله وضربه.

يذكر أن الاحتلال أقام بوابة حديدية على مدخل اللبن الشرقية، الأحد الماضي، بذريعة تكرار وقوع مواجهات مع الأهالي بعد صلاة الجمعة في الأسابيع الماضية.