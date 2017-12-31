محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن يتفقدون تأمين الكنائس

تفقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، واللواء محمد رأفت، قائد الجيش الثالث، واللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قوات الأمن المكلفة بتأمين الكنائس في المحافظة.



وقدم المحافظ والقيادات الأمنية الهدايا للمجندين المكلفين بتأمين الكنائس، مطالبين القوات باليقظة الكاملة.



وقال محافظ السويس، إن "رجال الجيش الثالث الميداني وقوات الشرطة يبذلون كل الجهد في تأمين جميع كنائس المحافظة، وعلى الجميع هنا في الكنائس من أبناء المحافظة أن يصلون ويفرحون بالعام الجديد وعيد الميلاد".



وأضاف: "أننا كلنا في السويس مسلمين ومسيحيين يد واحدة، يقوم المسلم مع أخيه المسيحي وقوات الشرطة والجيش بتأمين الكنائس وجميع دور العبادة بالمحافظة، ونحن سنظل جميعا أبناء مصر يد واحدة".



وتابع: "أنني قمت والقيادات بالشرطة والجيش بالدخول إلى الكنيسة وتحيتكم من أجل التأكيد أن جميع الكنائس آمنه".