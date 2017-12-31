«الكنيسة»: لن يستطيع أي إرهابي أن يمنع قداس عيد الميلاد والاحتفالات ستقام في موعدها

قال القمص بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن احتفالات عيد الميلاد قائمة، متابعًا: «مستمرون في احتفالاتنا، ولا يوجد شيء يمكن أن يوقف احتفالات المصريين أو احتفالات العالم بعيد الميلاد».

وأضاف «حليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، «لن يستطيع أي إرهابي أن يمنع قداس عيد الميلاد والاحتفالات ستقام في موعدها»، مؤكدًا أن القداس سيقام بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة

البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتابع: «مستمرون في التنسيق مع القائمين بالعمل في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة قداس عيد الميلاد بها».

يأتي ذلك على خلفية، تعرض كنيسة «مار مينا» بحلوان، صباح أمس الجمعة، لهجوم إرهابي، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص بينهم أمين شرطة، وإصابة 5 آخرين، ومقتل الإرهابي منفذ الهجوم.

وتمكنت الداخلية من تحديد هوية الإرهابي منفذ الهجوم، حيث تبين أنه يحمل اسم إبراهيم إسماعيل مصطفى، وهو من العناصر الإرهابية الخطرة، ونفذ العديد من الحوادث الإرهابية منها التعدي على منفذ تحصيل الرسوم بالعياط، واختبئ في عدد من المناطق الزراعية بمحافظات الصعيد وجعلها أوكارًا له.