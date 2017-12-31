على بعد أمتار من كنيسة مار مينا بالشارع الغربي بحلوان، وقف معتز جمال، 28 عاما، ينظر بعينين شاردتين إلى أطراف الكمين الأمني الذى يطوق المنطقة؛ فقوات الشرطة مستنفرة منذ وقوع الحادث الأليم صباح الجمعة.

«جمال»، الذي يعمل محاسباً ويسكن بالشارع الغربي بالقرب من موقع الكنيسة، يقول إن "الأحداث أربكت سكان المنطقة بأكملها حتى ساعة متأخرة من الليل، بعد أن منعت قوات الشرطة المرور بجوارها، وفرضت طوقًا أمنيًا حولها، بعد أن أزالت كردونًا آخر كان يغلق الشارع الغربي ويشدد على التفتيش ويحقق فى هوية المترددين على المكان من سكانه.

بينما ظل كردون الكنيسة مقامًا ويغطى مساحة كبيرة بالقرب من جامع شهير بالمنطقة يسمى «جامع الدسوقي»، الذى حث خطيبه المصلين أثناء صلاة الجمعة على الخروج لمساعدة إخوانهم المسيحيين.

بعد الحادث ظلت الدوريات الأمنية المتحركة تجوب الشوارع طيلة الليل لتمشيط المنطقة مع وجود سيارات إسعاف فى محيط المنطقة، ويشير الشاب إلى أن ابنة خال أحد أصدقاؤه كانت ضمن ضحايا الحادث، "ماتت عشان تفدى بناتها"، هكذا يقول جمال مؤكدا أن الضحية أبعدت بناتها عن مرمى النيران لتتلقى 4 طلقات فى صدرها بعد ذلك.

الشوارع المحيطة بالمنطقة أصبحت مظلمة بعد الحادث، وغلف السكون المكان، التجمهر ممنوع أمام المحال العامة والشوارع الرئيسية، بحسب تعليمات رجال الأمن، خاصة التى تقع بجوار الكنائس العديدة بالحي المترامى الأطراف.

في شارع منصور وهو من الشوارع الرئيسية بالمنطقة لوقوعه بمنطقة حيوية بجوار المترو، حيث تشتهر المنطقة بالازدحام في غالبية الأوقات، تشعر أنه فقد حيويته ولم يصبح ذات الشارع الذي تعوده سكان قاطنى حلوان.

محمد يوسف مدير منطقة هواوي بحلوان، يقول إنه كان بصدد إجراء بعض العروض الترويجية الخاصة بشركته إلا أنه فوجئ باعتراض رجال الشرطة على تشغيل السماعات أو إحداث أى تجمهرات أمام المحال التجارية بالشارع الذى يشتهر بتجارة الموبايلات.

«مشوفتش الشارع بالهدوء ده قبل كده خالص».. هكذا يوضح يوسف لـ«الشروق»، مؤكدا أن المنطقة ظلت تعاني حالة من الركود في المبيعات بعد ساعات من الحادث ما أدى إلى بطء حركة البيع، بسبب التحذيرات الأمنية لأهالى المنطقة بضرورة الالتزام بعدم مغادرة منازلهم أو التجول فى الشوارع، وأضاف: «الرِجل خفِّت خالص بعد الحادثة وتحذير الشرطة للناس».

الكردون الأمني الواسع يغطى كامل منطقة الكنيسة القريبة من الشارع الغربي، وهو أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة حلوان ويربط بين عزبة الوالدة ومنطقة مساكن صلاح سالم من ناحية وبين كورنيش النيل من الجهة الأخرى، الأقسام الشرطية والكنائس فى حلوان تتبع تشديدات أمنية مكثفة بعد الحادث، وتنتشر إجراءات التفتيش فيمن يشبته به وخاصة التجمعات.

كانت منطقة حلوان ولا تزال مسرحًا للعديد من العمليات الإجرامية والإرهابية، ربما بسبب انتشار بعض أقطاب التيار الإسلامي بها، فأهالي المنطقة يتذكرون جيدًا الحملة التي شغلت بالهم لأيام وشعارها الملغّز «معانا لكل مشكلة حل» ثم اكتشفوا أن «الإسلام هو الحل»، ليفوز القيادي الإخواني المحمدى عبدالمقصود بمقعد عن دائرة حلوان فى الانتخابات النيابية عام 2005.

حلوان حى معروف بكثرة أعداد المنتمين لتيارات إسلامية بها، سواء من جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين، أو بعض المتشددين عقائديًا دون انتمائهم لتنظيم، يتذكر معظم الأهالى في تسعينات القرن الماضي عندما كانت دوريات الشرطة تجوب الشوارع لتتحقق من هوية من يطلقون لحاهم، أو تتبع أصحاب الجلابيب القصيرة عند خروجهم من صلاة الفجر وربما تستضيفهم لديها عدة أيام.

هذه الإجراءات لم تعد موجودة فيما بعد الثورة، لكن قبلها كان غالبية السكان يشعرون بهذه الأفعال ويرونها أحياناً رؤى العين ويتهامسون بها سراً في آواخر الليل في عهد «حبيب العادلي»، وربما هذا ما تسبب فى أن يكون مبنى أمن الدولة القديم بالقرب من ساحة الشهداء حاليًا، هو أول ما تم تدميره أثناء أحداث الثورة.

لم يكن حادث الكنيسة هو الأول من نوعه، حيث شهد الحى الهادئ نسبيًا عدة حوادث إرهابية سابقة، كان أبرزها في أغسطس 2014، عندما بثت جماعة سميت بـ«كتائب حلوان» مقطع فيديو على اليوتيوب، يعلنون فيه المقاومة المسلحة ضد الجيش والشرطة.

كما وقع في مايو 2016 حادث شهير هز أرجاء حلوان، وهو الهجوم الإرهابي على سيارة تابعة لقوات الشرطة، وأسفر الحادث عن 8 ضحايا من الشرطة، وأعلنت حركة تسمي «المقاومة الشعبية» تبنيها الحادث التي تم على أطراف الشارع الغربي، وهو ذاته الذي احتضن حادث كنيسة مار مينا.

منطقة عزبة الوالدة أيضا نالت نصيبها من الحوادث؛ حيث أعلنت جماعة «العقاب الثوري»، في يونيو 2015، عن قتل شاب من المنطقة لتعاونه مع الأمن والإرشاد عن تحركاتهم، -بحسب وصفهم- ثم صوروا الحادث وبثوه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار مشاعر أهالي المنطقة المعروفة بقبليتها وبتواجد العائلات الكبيرة.