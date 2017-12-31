الحرس الثوري الإيراني: المتظاهرون سيواجهون «قبضة حديدية» إذا استمرت الاضطرابات

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، المتظاهرين المناهضين للحكومة من أنهم سيواجهون «قبضة حديدية» إذا استمرت الاضطرابات الحالية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن البريجادير جنرال إسماعيل كوساري نائب قائد الأمن بالحرس الثوري في طهران، قوله إن الوضع في العاصمة تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه إذا خرج الناس للشوارع بسبب ارتفاع الأسعار، فما كان ينبغي أن يرددوا تلك الشعارات المناهضة للحكومة وأن يحرقوا الممتلكات العامة والسيارات.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي قد حذر -في وقت سابق اليوم- من أن المتظاهرين الذين يدمرون الممتلكات العامة ويعرقلون النظام ويخرقون القانون سيتحملون مسئولية سلوكهم ويدفعون ثمن ذلك.

يشار إلى أن موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة -التي تعود جزئيا للاستياء من المصاعب الاقتصادية ومزاعم الفساد- هي الأخطر منذ الاضطرابات التي استمرت شهورا في 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في ذلك الوقت.