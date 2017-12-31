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عاصم الدسوقي: العرب هم من أطلقوا اسم «حائط المبكى» وليس اليهود

كتب - أحمد الجمل
نشر فى : الأحد 31 ديسمبر 2017 - 12:08 ص | آخر تحديث : الأحد 31 ديسمبر 2017 - 12:08 ص

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، إن سياسة الغرب تجاه الشرق الأوسط تتمحور حول اللعب بالألفاظ، لافتًا إلى أن الوثائق الأمريكية التي اطلع عليها تؤكد أن الغرب يقر بأن العرب لا يفهمون ما وراء الكلمات ويكفي فقط أن تمتدح مسؤوليهم للحصول على ما تريد.

وأضاف "الدسوقي"، في كلمته بندوة "قضية القدس" التي تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي برئاسة الدكتور مفيد شهاب، أن هناك 4 رؤساء لم يستطيعوا تنفيذ قرار الكونجرس بنقل مقر السفارة الأمريكية إلى القدس ثم جاء ترامب وأعلن ذلك ويحاول الآن المراوغة لتمرير قراره.

وأشار في حديثه إلى أن العرب هم من سموا حائط المبكى بهذا الاسم وليس اليهود، بسبب وجود اليهود هناك وأداء طقوسهم بالبكاء، بحسب تعبيره.


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