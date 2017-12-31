«الأعلى للإعلام» يصدر تقرير الحالة الإعلامية في يناير

قال رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، جمال شوقي، إن لجنة الشكاوى بالتعاون مع لجنة الرصد تعكف على إصدار تقرير الحالة الإعلامية في مصر خلال العام الماضي.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات صحفية، أن التقرير سيصدر في يناير الجاري، ويعتبر أول تقرير من نوعه عن الحالة الإعلامية في مصر.

وأوضح «شوقي» أن التقرير ينقسم إلى أجزاء أولها جزء يتعلق بطبيعة الحالة الإعلامية، وجزء يتعلق بحرية الفكر والتعبير في الحالة الإعلامية بمصر مؤخرا. ولفت إلى أن اللجنتين ستجتمع الثلاثاء المقبل اجتماعها الـ12؛ لمتابعة إصدار التقرير على أن ينتهي منه في يناير.