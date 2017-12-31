محافظ الجيزة: 2018 سيشهد الانتهاء من مشروعات هامة

• مساكن جديدة لسكان عزبة حرب ببولاق الدكرور.. وعشش السودان بالدقي.. وتنفيذ 2664 وحدة سكنية بالعياط

قال محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، إن العام الجديد سيشهد الانتهاء من العديد من المشروعات الهامة التي تخدم مواطني الجيزة خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات وحل مشاكل التكدس المروري ورصف الطرق وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين والإسكان.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يحظى باهتمام كبير من الدولة لحل مشاكل المياه وإدخال خدمة الصرف الصحي لقرى المحافظة، وأنه خلال عام 2018 سيتم الانتهاء من العديد من محطات مياه الشرب منها: منشأة القناطر والحوامدية وأطفيح وتوسعات محطة مياه إمبابة عن طريق الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المحافظ أنه خلال أيام ستقوم المحافظة بتسليم 50 وحدة سكنية كمرحلة أولى لسكان عزبة حرب في بولاق الدكرور، بمنحة من حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، وتسكين 40 أسرة من سكان عشش شارع السودان بالدقي ضمن المرحلة الثانية، مشيرا إلى تطوير 6 مناطق عشوائية غير مخططة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وتطوير منطقتي أرض اللواء وميت عقبة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى استمرار خطة تطوير 3 مناطق بالوراق وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور بمنحة من الوكالة الألمانية.

وتابع المحافظ أن قطاع الصحة سيشهد تطورا كبيرا، حيث تم تطوير 7 مستشفيات هي الصف وبولاق الدكرور والتحرير العام وإمبابة العام و6 أكتوبر والمنصورية وكرداسة بتكلفة 25 مليون جنيه.

وبالنسبة لقطاع الإسكان، قال المحافظ تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة جرزا بالعياط ويضم 111 عمارة سكنية على مساحة 65 فدانًا بإجمالي 2664 وحدة سكنية وجاري العمل في المرافق، وتسليم 5200 وحدة سكنية من إجمالي 5892 وحدة بالمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان القومي بمدينة 6 أكتوبر.

وذكر المحافظ أن مشروع نفق النهضة ينفذ بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتكلفة أكثر من 400 مليون جنيه وتساهم المحافظة بـ100 مليون جنيه، والذي سيحل مشاكل المرور بالمنطقة المحيطة بجامعة القاهرة، والذي سيتم الانتهاء منه خلال الربع الثاني من عام 2018.

وفي قطاع رصف الصرف تنفذ المحافظة الخطة الاستثمارية العام المالي الجاري، بتكلفة 256 مليون لرصف شوارع وطرق بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.