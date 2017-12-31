أستاذ علوم سياسية: موازين القوة أجبرت العرب على قبول تنازلات في قضية القدس

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن من ييأس من النضال بشأن قضية القدس لم يفهم التاريخ جيدا، حيث أدى نضال الدول على مدار سنوات إلى تحررها في النهاية ولنا في الجزائر عبرة حيث احتلتها فرنسا لمدة قرن وثلث.



وأضاف يوسف، في ندوة «قضية القدس» التي تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي المنعقدة برئاسة الدكتور مفيد شهاب وبحضور زكريا عزمي والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، أن هناك تنازلات بشأن قضية القدس تمت في أزمان سابقة بسبب موازين القوة التي لم تكن في صالح العرب، لكن هذا لا يعني اليأس أو التشائم بل يجب الاستمرار في المطالبة بالحق بدأب.



وأشار إلى "من يقول إن العراق وسوريا لن تعودا فهو مخطئ، فسوريا هزمت داعش، والعراق تجاوز محنة انفصال كردستان، والصبر والعمل يعمل على تجاوز باقي الأزمات".