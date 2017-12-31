مدرب الإسماعيلي : سعيد بثقة الإدارة

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أعرب أحمد الجمل أحدث الوجوه المنضمة للجهاز الفني الجديد لفريق النادي الإسماعيلي لكرة القدم اليوم الأحد ، عن سعادته البالغة بثقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وأعلن مسئولو الدراويش عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول الذي ضم أبوطالب العيسوى مديراً فنياً ومحمد محسن أبوجريشة مدرباً عاماً وأحمد الجمل مدرباً وسعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى.

وقال الجمل - في تصريحات للموقع الرسمي للنادي - إن المهمة صعبة ولكن المجموعة قادرة على استكمال المسيرة التي يحلم بها جماهير الدراويش ، وهذا ما تعلمه الجميع من القلعة الصفراء.

وأضاف أنه يتوجه بالشكر إلى الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر على الجهد الذي بذل في الفترة الماضية ونتائج الفريق الإيجابية في مسابقة الدوري العام.

وطالب "الجمل" جماهير الدراويش ضرورة مساندة ومؤازرة اللاعبين في الفترة المقبلة لأنها الأصعب هذا الموسم من أجل مواصلة الفريق انتصاراته في المسابقة المحلية.

وأضاف أن الدراويش يعد من أفضل الفرق بعد إستعادة مكانته الطبيعية نظراً لتنظيمه الجيد داخل الملعب ، خاصة في الخط الدفاعي.

ومن المعروف أن الدراويش فى صدارة المسابقة المحلية برصيد 37 نقطة قبل جولة من انتهاء منافسات الدور الأول.