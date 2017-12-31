رئيس تحرير «أ ش أ»: الفتنة الطائفية «وهم» لن يحدث في مصر

أكد علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن الحوادث الإرهابية هدفها الأول مصر، مشيرًا إلى أنهم قاموا بضرب الكنائس ظنًا منهم أن هذا الفعل سيتسبب في فتنة طائفية، ولكن هذا الوهم لا يوجد في مصر.



وأضاف «حسن»، خلال لقائه عبر برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن النجاح الذي تحققه مصر على كافة الأصعدة، والخطى السريعة التي تسير بها في مسيرة التنمية، من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، كل هذه الأمور تجعل الغضب يسيطر على هؤلاء الإرهابيين.



وأشار إلى أن المؤامرة التي تنفذ على الوطن العربي، كان هدفها الأول مصر، لتصبح مثل سوريا والعراق وليبيا، مؤكدًا أنهم فشلوا في إضعاف الدولة المصرية.



وأوضح أن مصر لها دور عظيم ومحوري ومؤثر في المحيط العربي والإفريقي، ولها منزلة كبيرة أمام العالم، مضيفًا أنها عندما تقول كلمة ينصت إليها العالم كله، فمصر لديها استقلالا في الإرادة المصرية بنسبة 100%، وهذا يزيد من غضب الإرهاب ويجعله ينفذ مثل هذه العمليات.