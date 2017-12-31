دورتموند يسعى لتجديد عقد ريوس

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أكد مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن مسؤولي النادي يسعون لتجديد عقد نجم الفريق ماركو ريوس خلال الفترة المقبلة.

وأُثيرت تكهنات حول رحيل الجناح الألماني الدولي ماركو رويس (28 عامًا) بعد انتهاء عقده مع أسود فيستفاليا في صيف 2019.

وقال زورك، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية: "التجديد لرويس؟ ماركو واحد منا، أود كثيرًا أن أراه بقميص دورتموند لفترة أطول".

وأضاف: "من المفيد جدا أن يعود للعب في أقرب وقت ممكن من أجل المانشافت، خاصة أنه غاب عن كأس العالم 2014 ويورو 2016".

يذكر أن ريوس يغيب عن الملاعب منذ شهر مايو الماضي بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.