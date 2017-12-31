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عاصم الدسوقي: حماس امتازت بالدهاء في تعاملها مع قضية القدس

عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان
عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ بجامعة حلوان
كتب - أحمد الجمل:
نشر فى : الأحد 31 ديسمبر 2017 - 1:07 ص | آخر تحديث : الأحد 31 ديسمبر 2017 - 1:07 ص
قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، إن حركة حماس امتازت بالدهاء فيما يتعلق بقضية القدس حيث إنها سيطرت على منطقة محددة "غزة" لتبرئة ذمتهم من أي اتفاقات تعقدها منظمة التحرير الفلسطينية، فيما سبق.

وأضاف الدسوقي، فى ندوة تعقد تحت عنوان «قضية القدس» التي تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن العرب هم من أسسوا القدس، حيث سيطر عليها جماعة من عرب الحجاز هم "الكنعانيين".

وأشار الدسوقي، إلى أن المصادر التاريخية جميعها تقول أن الكنعانيين كانوا هناك قبل الميلاد بـ3 آلاف عام تقريبا وهناك اختلطت الشعوب والثقافات.

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