روسيا توصي رعاياها بتوخي الحذر في إيران

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، إخطارا للمواطنين الروس أوصت فيه بتجنب أماكن التجمعات والحشود في المدن الإيرانية التي تشهد تظاهرات احتجاجية متواصلة.



وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، مساء السبت، أن شوارع في مدن إيرانية كبرى منها (طهران ومشهد وأصفهان ورشت)، تشهد تظاهرات سببها السخط الاجتماعي، مؤكدة أن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، ونوصي بتوخي الحذر وتجنب زيارة أماكن تجمعات الناس.



كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أعلن في وقت سابق اليوم أن 5 مدنيين إيرانيين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات في مدينة دورود غربي إيران.