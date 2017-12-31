«المجتمعات العمرانية»: المرحلة الأولى من تشطيبات الحديقة المركزية بالشيخ زايد «تجري على قدم وساق»

«رئيس الجهاز»: نسبة الإنجاز بالمرحلة الثالثة لمشروع "دار مصر" بلغت 29%

تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبدالمطلب ممدوح، أعمال الانتهاء من المرحلة الأولى للتشطيبات النهائية بالحديقة المركزية التي يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، على مساحة نحو 65 فدانًا، وبرفقته رئيس جهاز تنمية المدينة أحمد إبراهيم محمد.

وأكد ممدوح، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من باقي مراحل التشطيبات، تنفيذًا لتكليفات لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من التنفيذ استعدادًا لفتح الحديقة للجمهور.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أحمد إبراهيم، إنه تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالكامل، وتنفيذ المطعم الرئيسي، وعدد من المشايات، والبرجولات، والنوافير، ومنطقة لعب الأطفال، والتي أصبحت جاهزة، ويجري تشطيب كامل الحمامات والأكشاك، ويجري الانتهاء من تنفيذ البوابات والسور بالكامل، كما تتم حاليا أعمال الزراعة بمناطق كثيرة بالحديقة.

وأوضح إبراهيم، أن الحديقة بمساحة نحو 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فداناً، ومن المقرر أن تشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.

وأكد أن نسبة الإنجاز بالمرحلة الثالثة لمشروع «دار مصر»، التي يجري تنفيذها بالمدينة، بلغت 29%، على الرغم من أنه لم يتم طرحها للحجز حتى الآن، وفي إطار جهود الجهاز للحفاظ على الطابع العمراني للمدينة، أشار إلى أن جهاز المدينة ينفذ حاليا عددا من الحملات لإزالة الإشغالات والمخالفات داخل الأحياء السكنية المختلفة.