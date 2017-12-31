«بصيرة»: المصريون يشعرون بتحسن في الأمن العام

قال ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، إن المصريين يشعرون بتحسن في الحالة الأمنية والأمن العام بصفة عامة، مقارنةً بخمس سنوات مضت.



وأضاف «عثمان»، خلال لقائه عبر برنامج «أون اليوم»، المذاع على فضائية «أون لايف»، مساء السبت، أنه الإحساس بالأمن يزداد كل عام أكثر مما قبله، موضحًا أن القضايا الإرهابية هي شيء مرتبط بتدخلات خارجية.



وأردف: «دولة كمصر بالتزاحم والانتشار الجغرافي، وببعض المناطق غير المخططة، من الممكن أن يحدث بها أي شيء، وهذا موجود في دول كثيرة، ولذلك فهو ليس بالضرورة أن يكون تقصيرًا أمنيًا».



وأشار إلى أن 60% من المواطنين بعدما تم طرح سؤال حول أسوأ شيء حدث في عام 2017، فاحتل الإرهاب المركز الأول بنسبة 60%، وجاء في المركز الثاني، ارتفاع الأسعار، وفي الثالث، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.