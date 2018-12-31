عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية موزمبيق العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين في أبو ظبي مع وزير الخارجية والتعاون لدولة موزمبيق جوزي كاندوكووا باشيكو أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقالت وكالة أنباء الإماراتية "وام" إن الشيخ عبد الله بن زايد أكد خلال اللقاء الحرص على تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

من جانبه، أشاد وزير خارجية موزمبيق بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.