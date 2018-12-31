لبنان يشكو إسرائيل أمام منظمة الطيران المدني بسبب الغارة الأخيرة على سوريا

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تقديم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني في كندا، ضد إسرائيل، نظرا لقيام الطيران الحربي الإسرائيلي بتعريض حركة الطيران المدني في الأجواء اللبنانية للخطر الشديد خلال الغارة الجوية التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا يوم الثلاثاء الماضي.

وذكرت الخارجية اللبنانية – في بيان لها مساء أمس الأحد – أن الشكوى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة العدل، وتم تكليف قنصلية لبنان العامة في مونتريال بإيداعها لدى المنظمة الدولية للطيران المدني، وأنها تضمنت التأكيد على أن ممارسات إسرائيل شكلت خطرا على حركة الطائرات المدنية وكادت تتسبب في كارثة بشرية كبرى.

وأوضحت أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية - خلال الغارة الجوية التي شنتها مستهدفة سوريا – حلقت بشكل مخالف للقواعد الدولية المعمول بها، في الوقت الذي كانت تقوم فيه طائرات مدنية بالهبوط والإقلاع من مطار رفيق الحريري الدولي أو التوجه صوبه.

وأكدت أن المقاتلات الإسرائيلية وضعت الطائرات المدنية في دائرة الخطر، نتيجة تبادل إطلاق الصواريخ مع الدفاعات الجوية السورية، بالإضافة إلى تعرض أنظمة الأقمار الصناعية اللبنانية التي تستخدمها الطائرات المدنية إلى التشويش.

يذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية كانت أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن، مؤكدة أن الغارة الجوية الإسرائيلية فضلا عن كونها عرضت حركة الطيران المدني اللبناني للخطر الشديد، فإنها تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار في المنطقة وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أعقب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006.