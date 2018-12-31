ترامب يحمل الديمقراطيين مسئولية وفاة طفلى المهاجرين من جواتيمالا

في أول تعليق من نوعه، اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الديمقراطيين فى الكونجرس بالمسؤولية عن وفاة الطفلين النازحين من جواتيمالا مؤخرا داخل مراكز الاحتجاز الأمريكية على الحدود مع المكسيك.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن ترامب أكد - في تعليق على موقع تويتر - أن أي حوادث وفاة للأطفال المهاجرين أو غيرهم على الحدود الأمريكية تدخل في إطار مسؤولية الديمقراطيين المباشرة، وذلك بسبب سياساتهم المثيرة للحزن حيال المهاجرين والتي تجعلهم يقطعون مسافات طويلة وهم يعتقدون أن بإمكانهم دخول الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة ".

وتابع ترامب يقول "لو كان لدينا جدار على الحدود مع المكسيك، لما حاول هؤلاء المهاجرين دخول الولايات المتحدة، ولن يدخلوها".

وكان ترامب قد هدد يوم الجمعة الماضي، بإغلاق الحدود الامريكية مع المكسيك بشكل كامل اذا ما واصل الديمقراطيون رفضهم تمويل الجدار الحدودي، كما ألغى أول أمس السبت، خطته للاحتفال بالكريسماس - والذى اعتاد اقامته سنويا بضيعته بولاية فلوريدا وقرر البقاء فى واشنطن لمتابعة المفاوضات المتعلقة بالإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية الذي دخل يومه التاسع وتمويل الجدار الحدودي.