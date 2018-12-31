وزير الداخلية يهدي حقيبة رياضية لطفل بالإسماعيلية لمشاركته في النشاط الرياضي

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وجه وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الاثنين، بإهداء أحد الأطفال بالإسماعيلية حقيبة رياضية كاملة تقديراً لحرصه على المشاركة فى النشاط الرياضى.

وفى ضوء حرص الطفل "أحمد عرفة صبحى"، مواليد 2011، طالب بالصف الثانى الابتدائى، ومقيم بإحدى قرى مركز شرطة الإسماعيلية، على المشاركة بماراثون زايد الخيرى بمحافظة الإسماعيلية، والذى لم يثنيه عدم توفر الملابس الرياضية لديه من المشاركة بالمارثون.

وقام اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية بتسليم الطفل الحقيبة التي تشمل "ملابس رياضية كاملة" تشجيعاً له على ممارسة الأنشطة الرياضية.