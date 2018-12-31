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باكستان: مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار من الجانب الهندي

إسلام آباد - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 4:38 م | آخر تحديث : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 4:38 م

أعلن مسئول باكستاني عن مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار من الجانب الهندي على طول خط المراقبة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الاثنين عن رجا شاهيد نائب المفوض الباكستاني قوله: "إن القوات الباكستانية ردت بإطلاق النار على المواقع الهندية المتورطة في إطلاق النار فيما لم يرد بعد تعليق من الهند".

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على آراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

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