الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة مران غربي محافظة صعدة

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الأحد، مواقع جديدة في جبهة مران غربي محافظة صعدة بعد معارك مع المليشيا الحوثية الانقلابية أسفرت عن تكبد تلك الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وذكر مساعد قائد اللواء الثالث اليمني عروبة العميد صالح المخلافي أن القوات تمكنت من تحرير جبل المجرب، وقرية "ام نعيرة" وأجزاء من قرية "الجارية" الواقعة في قلب وادي "ليّة".

واشار المسئول اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، الى أن المليشيا حولت منازل المواطنين في مناطق المواجهات الى ثكنات لعناصرها وعمدت الى تفخيخها قبل فرارها منها..مؤكداً أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع وإبطال كميات كبيرة من تلك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا، في المنازل والطرقات العامة.