قيادي بالمؤتمر اليمني: الحوثيون مراوغون ولا يفهمون سوى لغة السلاح

قال القيادي بحزب المؤتمر اليمني، محمد الفقيه، إن الحوثيين معروفين بالمراوغة منذ عام 2004 عقب محاربة الحكومة اليمنية لهم وقتذاك، وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار معهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الحوثيين اجتاحوا العاصمة صنعاء وباقي المدن اليمنية عقب توقيعهم مباشرة على اتفاق السلم والشراكة، مشيرًا إلى فضح اتفاق السويد الذي أبرم قبل أيام، لهم أمام المجتمع الدولي، وتأكيد أنهم لا ينفع معهم سوى لغة السلاح والعمليات العسكرية، بينما السلام لا يجدي معهم.

وأوضح أن الحوثيين يستخدمون اتفاق السويد لإعادة ترتيب صفوفهم بعد تلقيهم هزائم قوية في الحديدة ومناطق يمنية أخرى، مشيرًا إلى انتهاك المليشيات لوقف إطلاق النار أكثر من مرة، وهو ما يجب أن تقابله الشرعية بضربات مقابلة، وفق قوله.

وأبرمت الحكومة اليمنية الشرعية والمليشيات الحوثية، اتفاقًا في السويد، قبل نحو أسبوعين، تحت رعاية الأمم المتحدة، يتضمن وقفًا كاملًا لإطلاق النار في الحديدة وانسحاب المليشيات من مينائها البحري، إلا أنه منذ ذلك الوقت ويعلن التحالف العربي خروقات من قبل المليشيات وصلت لنحو 200 خرقًا لوقف إطلاق النار، فضلًا عن مماطلتهم في الانسحاب.