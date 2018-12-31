الائتلاف الحاكم في بنجلاديش يفوز بالانتخابات البرلمانية

من المقرر أن تشكل رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، حكومة لولاية ثالثة على التوالي بعد فوز الائتلاف الحاكم بقيادة حزب رابطة عوامي بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، والتي شابها العنف ومزاعم بالتزوير.

ووفقا لنتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها اليوم الاثنين، من قبل مسؤولي الانتخابات، حصل حزب رابطة عوامي الذي تنتمي إليه الشيخة حسينة على 259 مقعدا من أصل 298 مقعدا برلمانيا.

وحصل شريكها في الائتلاف الحاكم، حزب جاتيو، بزعامة الدكتاتور العسكري السابق، حسين محمد إرشاد، على 20 مقعدا.

وقال هلال الدين أحمد المسؤول الانتخابي للصحفيين إن حزب بنجلاديش الوطني الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء السابقة المسجونة خالدة ضياء فاز بخمسة مقاعد.

وقتل 16 شخصا على الأقل في أعمال عنف خلال الاقتراع في 299 من أصل 300 دائرة انتخابية في أنحاء بنجلاديش يوم أمس الأحد.

وسيجري تحديد موعد جديد للانتخابات في دائرة انتخابية واحدة حيث تم تعليق التصويت في بعض مراكز الاقتراع بسبب العنف، وفقا للمسؤولين.

وتم تعليق التصويت في دائرة انتخابية أخرى بسبب العنف.

ووصف تحالف المعارضة الرئيسي بقيادة كمال حسين، رئيس جبهة "جاتيا أويكيا" المعارضة، انتخابات الأحد بالهزلية، وطالب لجنة الانتخابات بإجراء انتخابات جديدة تحت إدارة محايدة غير حزبية.