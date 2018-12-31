محكمة بحرينية ترفض استئناف الناشط الحقوقي نبيل رجب وتؤيد حكما بحبسه 5 سنوات

رفضت محكمة التمييز في البحرين، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من الناشط الحقوقي نبيل رجب على حكم صدر في فبراير بحبسه 5 سنوات لكتابته تغريدات تنتقد الحرب في اليمن والأوضاع في سجون البحرين.

وقال محمد الجيشي، محامي رجب، لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، إن «محكمة التمييز رفضت طعن نبيل رجب وأيدت حكم السجن الصادر بحقه في قضية التغريدات».

وكانت محكمة استئناف بحرينية أيدت في يونيو الماضي الحكم ذاته الصادر في فبراير الماضي.

وكان تمت إضافة هذه العقوبة إلى أخرى بالسجن عامين على صلة بنشر معلومات كاذبة حول الوضع في بلاده كانت صدرت عنه.

وأوضح الجيشي أن رجب أكمل عقوبة السنتين، إلا أن حكم اليوم يعني أنه سيقضي 5 سنوات أخرى في السجن.

كان جرى توقيف رجب، 53 عاما، في يونيو من عام 2016 من قريته في شمال البحرين. ومنذ توقيفه، قضى معظم هذه المدة في الحجز الانفرادي.

وفي يوليو من عام 2015، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عفوا عنه لأسباب صحية عندما كان يقضي عقوبة بالسجن 6 أشهر بعد تغريدات على تويتر انتقد فيها وزارتي الدفاع والداخلية.

وسبق أن أمضى رجب عامين في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه في مايو من عام 2014، وكان تم توقيفه لاتهامات على صلة بالاحتجاجات.

وتقول منظمات حقوقية إن رجب يعاقب على «التعبير عن رأيه، ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان».