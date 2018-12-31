«مصر للطيران» تشارك عملاءها الاحتفال بالعام الجديد

شاركت شركة "مصر للطيران للخطوط الجوية" عملاءها اليوم الاثنين، في الاحتفال بالعام الجديد، في صالة السفر بمطار القاهرة الدولي، حيث استقبل مسؤولو الشركة ورجال العلاقات العامة ركاب الرحلات الداخلية في الكاونترات وصالة السفر والاستراحات وعلى متن الطائرات، ووزعت عليهم هدايا رأس السنة وهدايا تذكارية.

وحرص موظفو الشركة الوطنية على التقاط صور تذكارية مع العملاء وبعض النجوم المسافرين وتهنئتهم بالعام الجديد، كما أجرت الشركة مسابقة لركاب درجة الأعمال (البيزنس) على متن الطائرات للفوز بتذكرتين مجانيتين إلى شرم الشيخ، بمشاركتهم صورة شعار "مصر للطيران" على حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي سياق منفصل، تشارك الشركة القابضة لمصر للطيران، برئاسة الطيار أحمد عادل، في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة)، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء.

وأهابت الشركة بالعاملين الذين يحملون كارت التعارف والبطاقة الشخصية بالمشاركة في الحملة التي تستمر حتى العاشر من يناير المقبل.