عبدالقادر: الأهلي تلقى موافقات تنظيم بطولتي إفريقيا للطائرة

أكد رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، أن النادي تلقى الموافقات اللازمة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري للكرة الطائرة، حول تنظيم النادي لبطولتي إفريقيا للطائرة «رجال وسيدات» خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تنظيم البطولتين.

وأوضح أن العمل على تنظيم البطولتين يجري على قدم وساق، حيث تقام بطولة إفريقيا للسيدات خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس المقبل، فيما تقام بطولة الرجال خلال الفترة من 30 مارس إلى 11 أبريل المقبل.

وأشار عبدالقادر إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتطلع إلى تنظيم البطولتين وفقا للمعايير العالمية، كما حدث خلال الموسم الماضي، بعد تلقي النادي إشادة كبيرة بنجاحه في التنظيم، والتأكيد على قدرات النادي ومكانته في تنظيم الفعاليات والبطولات العالمية.