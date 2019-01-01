طلاب إيرانيون يتظاهرون إثر حادث انقلاب حافلة في حرم جامعي

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أفادت تقارير إعلامية إيرانية محلية بأن الطلاب يحتجون في طهران، منذ عدة أيام بسبب حادث انقلاب حافلة في حرم جامعة حرة بالمدينة.

وتجمع ما بين 20 إلى 30 متظاهرا خارج الجامعة للاستمرار في احتجاجاتهم اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية(إسنا) نقلا عن متحدث باسم مكتب حاكم طهران.

ويمكن مشاهدة مقاطع مصورة للاحتجاجات على تطبيق انستجرام للتواصل الاجتماعي. وصاح العديد من المتظاهرين "الموت للديكتاتور" وطالبوا باستقالة "مسؤولين غير أكفاء". وأكد شهود بالقرب من الجامعة الاحتجاجات والشعارات التي تنتقد النظام.

وبدأت الاحتجاجات ردا على حادث الحافلة في الجامعة، الواقعة في إحدى ضواحي طهران. وبما أن حرم كلية العلوم يقع على تلة، فيتوجب على الطلاب استخدام حافلات الجامعة القديمة لحضور المحاضرات الدراسية.

وفي الأسبوع الماضي، خرجت حافلة على متنها 30 طالباً من الطريق الجبلي وتحطمت في جدار خرساني. توفي عشرة طلاب وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة.