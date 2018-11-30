ميركل: ألمانيا يجب أن تضطلع بمسؤوليتها على الساحة الدولية

في خطابها السنوي بمناسبة العام الجديد، دعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مساء أمس الأحد، المواطنين الألمان إلى الاستعداد لتحمل المسؤولية المتزايدة لألمانيا على الساحة الدولية وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكبر.

وقالت ميركل إن التعاون العالمي سيكون أساسيا للتغلب على هذه التحديات وغيرها.

وأشارت على وجه التحديد إلى تغير المناخ، الذي وصفته بأنه "مسألة مصير"؛ وقضية الهجرة بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب الدولي.

وشددت ميركل على أن ألمانيا أرادت أن تعمل على حل هذه المشاكل من أجل مصلحتها الذاتية وفي نفس الوقت أخذ مصالح الآخرين في الاعتبار.

وبمناسبة شغل ألمانيا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اعتبارا من الأول من يناير، قالت ميركل إنها "ستطلق حملة من أجل حلول عالمية".

وفي معرض تناولها لموضوعات أخرى ذات أهمية دولية، قالت ميركل إن ألمانيا "ستقوم بحملة لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قوة وقادر على اتخاذ القرارات".