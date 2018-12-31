اتحاد الكرة يجتمع السبت لمناقشة ملف ملابس المنتخب وترتيبات أمم إفريقيا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، عقد اجتماعًا السبت المقبل، في مقر الجبلاية لمناقشة عدد من الملفات المطروحة في الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يناقش اتحاد الكرة عدد من الملفات المهمة على رأسها ملف مزايدة ملابس المنتخب الوطني خاصة مع نهاية تعاقد الشركة الحالية مع المنتخب وترتيبات استضافة أمم أفريقيا 2019 ودعم الفروع والمناطق.

وتتنافس مصر مع دولة جنوب إفريقيا على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد إلاعن المغرب انسحابها من التنظيم. (اقرأ التفاصيل)

ومن المقرر أن يحضر كل من هاني أبو ريدة ومعه كرم كردي وأحمد مجاهد عضوا المجلس، إلى السنغال لحضور حفل اختيار البلد التي ستستضيف نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقرر لها 9 يناير المقبل. (اقرأ التفاصيل)