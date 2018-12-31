روسيا : انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو يضر بالتعاون الإنساني متعدد الأطراف

انتقد مندوب روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ألكسندر كوزنيتسوف اليوم الإثنين انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنظمة ؛ لأنه يضر بالتعاون الإنساني متعدد الأطراف.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن كوزنيتسوف قوله - تعقيبا على القرار الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ اليوم - :"إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب يعود إلى خريف 2017 ولذلك فإن الأمر ليس غريبًا".. مضيفا :"نعبر عن أسفنا لهذا القرار الذي يضر بلا شك بالتعاون الإنساني متعدد الأطراف".

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من المنظمة، فقد قامت بالانسحاب في عام 1985، وظلت خارج المنظمة لمدة 20 عامًا ومع ذلك فإن هذا لم يمنع اليونسكو من أداء مهامها بالنجاح ومن المؤكد أن الأمر سيكون كذلك هذه المرة أيضًا.