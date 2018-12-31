الاستخبارات العراقية تعتقل قادة بارزين بتنظيم داعش في نينوي

أفاد مصدر عسكري عراقي في قيادة عمليات نينوى، اليوم الاثنين، بأن فوج من المهمات في الاستخبارات العسكرية اعتقل قادة بارزين بتنظيم (داعش) الإرهابي في نينوى.

وقال المصدر، وفقا لما ذكرته قناة (الإخبارية) العراقية، "إن فوج من المهمات الخاصة التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية نفذ عمليات نوعية ضد الخلايا الإرهابية النائمة لعصابات (داعش) في المحافظة وأحبط عمليات كبيرة، منوها بأن الاستخبارات نجحت في اعتقال أهداف إرهابية كانت تخطط لتهديد أمن نينوى".

وأشار إلى أن القوات ستعمل على تنفيذ عمليات خاصة للإطاحة بأهداف نائمة في الأراضي الصحراوية عبر حملات لمطاردتهم واستهدافهم أو قتلهم، موضحا أن فوج المهمات تمكن من خلال عملية نوعية في حدود نينوى من قتل عشرات الإرهابيين أثناء محاولتهم الدخول للعراق عبر الحدود السورية.