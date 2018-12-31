اشتباكات مسلحة بين اللواء العاشر وعناصر من المعارضة التشادية جنوبي ليبيا

اندلعت، اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة بين اللواء العاشر التابع للجيش الليبي وعناصر من المعارضة التشادية هاجمت مقره بين غدوة وتراغن جنوبي البلاد،بحسب مسؤولين ليبيين اثنين.

قال فضيل ياسين أحد عناصر القوة المساندة للواء العاشر في تراغن لـ"بوابة الوسط" إن اشتباكات مسلحة تدور الآن فى المنطقة الواقعة بين بلدة غدوة وتراغن جنوبي البلاد مع مسلحي المجموعة التي هاجمت مقر اللواء قبل أيام دون أن يحدد تبعيتهم أو هويتهم، مشيرا إلى سقوط جرحى بين صفوف القوة واللواء العاشر.

من جهة أخرى،أكد رئيس مجلس إدارة منتدى ارتقاء ليبيا للتوعية والتثقيف احمد الفرجاني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الاشتباكات تدور بين اللواء العاشر وعناصر من المعارضة التشادية.

كان مصدر أمني قد ذكر أن عناصر من المعارضة التشادية قد هاجمت فجر السابع والعشرين من الشهر الجاري ،مقر اللواء العاشر في مدينة تراغن، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 12 آخرين، وبعد اشتباكات تواصلت لثلاث ساعات تقريبا تمكن الجيش من السيطرة على المنطقة، وإلقاء القبض على عدد من منفذي الهجوم.

يذكر أن جنوب ليبيا مرتع لعصابات تهريب البشر وجماعات مسلحة تشادية وغيرها تستغل الأنفلات الأمني الذي تشهد البلاد منذ الإطاحة بالقذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.