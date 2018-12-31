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قوات إسرائيلية تعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية

غزة - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 1:12 م | آخر تحديث : الإثنين 31 ديسمبر 2018 - 1:12 م

اعتقلت قوات إسرائيلية 21 فلسطينيا في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء «سما» الإخبارية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت الطريق الواصل بين بلدتي كوبر وبرهام شمال رام الله بالسواتر الترابية وفتشت وخربت محتويات منازل، كما اندلعت مواجهات في قرية أبو شخيدم المجاورة.

ولم يشر التقرير الإخباري إلى ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب».


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