«الآثار»: ضبط تمثال من المرمر بميناء السلوم البري

نجحت الوحد الأثرية بميناء السلوم البري بالتعاون مع إدارة الشرطة بالميناء من ضبط تمثال نصفى من المرمر يعود للعصر الروماني مع أحد الركاب.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، حمدي همام، إن سلطات الميناء كانت قد عثرت على التمثال مع أحد المسافرين، واشتبهت في أثريته، وقامت بدورها بعرضه على الوحدة الأثرية بالميناء التي قامت بتشكيل لجنة أثرية مختصة لمعاينة التمثال برئاسة محمد الغزالى مدير متحف مارينا، والتي بدورها أقرت أثريته ومصادرته لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.

ومن جانبه أضاف خليل رمضان المشرف على المنافذ الأثرية بمطروح والسلوم، أن التمثال المضبوط عبارة عن تمثال نصفي لسيدة في العقد الرابع مصنوع من المرمر، يبلغ ارتفاعه 27سم، وبه أجزاء مهشمة، كما صور عليه تصفيفة الشعر الرومانية، وبقايا غطاء للرأس.