تركيا تصدر مذكرات اعتقال لـ60 من أفراد الجيش بينهم 8 طيارين

ذكرت وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية، اليوم الاثنين، أن السلطات التركية تسعى لاحتجاز 60 من أفراد الجيش، ممن هم في الخدمة الفعلية، ومن بينهم طيارون، على صلة مزعومة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في عام 2016.

وأفادت وكالة أنباء الاناضول بأن مكتب المدعي العام الرئيسي في أنقرة، أصدر مذكرات اعتقال بحق 60 مشتبهاً بهم، جميعهم من قيادة سلاح الجو في أنقرة، بينما تم اعتقال 31 شخصاً بالفعل.

وأوضحت أن المشتبه بهم بينهم 6 برتبة كولونيل و8 طيارين.

وقال التقرير إنه قد تم إحضار المعتقلين الـ31 إلى مقر الشرطة في أنقرة من أجل استجوابهم، وأن البحث عن المشتبه بهم المتبقين مستمر.

وقد تم إصدار مذكرات الاعتقال للاشتباه في وجود صلات بين المطلوبين وبين فتح الله جولن، الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة، والذي تحمله الحكومة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. ومن جانبه، ينفي جولن هذه الاتهامات.