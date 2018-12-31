12 مهاجرا يصلون إلى بريطانيا بعد عبور القنال الإنجليزي

وصلت مجموعة من 12 مهاجرا من بينهم طفل /10 أعوام/ إلى بريطانيا، اليوم الاثنين، بعد عبور القنال الإنجليزي من فرنسا، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية مع تصاعد الجدل بشأن زيادة عدد المهاجرين العابرين للقنال في الآونة الأخيرة.

ووصل المهاجرون إلى الشاطئ في مقاطعة كينت على متن قارب أسود صباح اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء برس اسوسييشن نقلا عن وزارة الداخلية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حاول أكثر من 220 شخصا عبور القنال الانجليزي في قوارب صغيرة منذ بداية نوفمبر الماضي.

ووصف وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد وصول المهاجرين بأنه "حادثا مهما".

وفي مقال نشرته صحيفة "ذا ديلي تليجراف" أمس الأحد، قال جاويد إن بريطانيا وفرنسا ستعززان تعاونهما في هذا القضية، مشيرا إلى أن الأسباب وراء زيادة عبور المهاجرين للقنال الانجليزي "معقدة" وفي بعض الأحيان تكون خارجة عن سيطرة الحكومة.