ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في ظهيرة أخر أيام تداول العام الحالي

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية ارتفاعا طفيفا في تعاملات ظهيرة أخر أيام تداول العام الحالي، في الوقت الذي ستسجل فيه الأسواق الأمريكية أسوأ عام بها منذ الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.

وسجلت الأسهم الرئيسية الثلاثة في البورصة الأمريكية ارتفاعا خلال تعاملات ظهيرة اليوم، في حين يستعد العالم لتوديع فترة شهدت تقلبات حادة على خلفية النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة والمخاوف من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء الجزء الأكبر من خسائر الأسهم الأمريكية خلال العام الحالي في ديسمبر الحالي، رغم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعوته للمستثمرين إلى شراء الأسهم الأمريكية، خاصة وأنه كان يعتبر ارتفاعها في العام الماضي مقياسا لسياساته الاقتصادية.

وقد بدأت مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية تعاملات اليوم، عند مستوى يقل بأكثر من 7% عن مستواه في بداية العام الحالي وهي أكبر خسارة سنوية له منذ الأزمة المالية في 2008. ومع مضي تعاملات اليوم ارتفع المؤشر اليوم بمقدار 8 نقاط إلى 2493 نقطة.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية فارتفع اليوم بمقدار 146 نقطة أي بنسبة 5ر0% تقريبا إلى 23208 نقاط. وجاء الارتفاع اليوم بعد التراجع الحاد للمؤشر قبل عطلة عيد الميلاد يوم الثلاثاء الماضي، ثم اتبعه ارتفاع بأكثر من 1000 نقطة يوم الأربعاء الماضي.

ورغم الارتفاع القياسي للمؤشر يوم الأربعاء فإن المؤشر ظل أقل بنسبة 7ر6% من مستواه في بداية العام الحالي.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا اليوم بمقدار 23 نقطة أي بحوالي نصف نقطة مئوية إلى 6608 نقاط.