انكماش نشاط التصنيع في الصين لأدنى معدلاته خلال عامين

تراجع المزاج في قطاع التصنيع بالصين، فيما يشارف عام 2018 على الانتهاء، على نحو أكبر اليوم الاثنين، فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.4 نقطة في ديسمبر، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

وهذا الانخفاض وهو تراجع من 50 نقطة في نوفمبر، هو الأول خلال أكثر من عامين، الذي يشهد تراجع البيانات لما دون 50 نقطة.

يقيس مؤشر مديري المشتريات الرسمي النشاط في قطاع التصنيع الصيني، وتشير البيانات البالغة نحو 50 نقطة إلى نمو، بينما تشير البيانات التي تتراجع عن هذا الرقم إلى انكماش.

وإلى جانب وهن الاقتصاد بشكل عام، يرى الخبراء أن النزاع التجاري الحالي مع الولايات المتحدة الأمريكية يضر بالاقتصاد الصيني.