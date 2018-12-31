محكمة يابانية تجدد حبس رئيس «نيسان» السابق كارلوس غصن

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ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن محكمة يابانية جددت اليوم الاثنين، حبس الرئيس السابق لشركة "نيسان موتور" كارلوس غصن حتى يوم 11 يناير على الأقل بدعوى ارتكاب مخالفات مالية نسبت إليه في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وجه ممثلو الادعاء الاتهام إلى غصن ومساعده جريج كيلي وشركة نيسان نفسها بسبب إخفاء حقيقة إجمالي ما يتقاضاه غصن وتسجيل ما هو أقل بنحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) من دخله على مدى خمس سنوات.

وتم الإفراج عن كيلي يوم الثلاثاء الماضي بعد سداد كفالة.

وصدرت في 21 ديسمبر مذكرة توقيف جديدة في حق غصن بدعوى أنه حمل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بقيمة 85ر1 مليار ين (8ر16 مليون دولار).

ونفى غصن هذه الاتهامات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يابانية.