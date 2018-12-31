نيفين جامع: 5 مليارات جنيه حجم تمويل المشروعات خلال 2018

قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إنه خلال 2018 تم ضخ ما يقارب 5.4 مليارات جنيه، لتمويل 240 ألف مشروعًا، وفروا 400 ألف فرصة عمل.

وأضافت، في تصريح لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أن المشروعات تنوعت بين صناعية وتجارية وخدمية وتنمية زراعية وثروة حيوانية، مؤكدة أن الجهاز يدعم كل المشروعات التي توفر فرص عمل.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالشروط التي وضعها الجهاز على أصحاب المشروعات لتمويلها، من بينها أن يكون المواطن كامل الأهلية أي تجاوز 21 عامًا، الانتهاء من تأدية الخدمية العسكرية أو شهادة الإعفاء، الإقامة في نفس المحافظة المخطط إنشاء المشروع بها، والجدية.